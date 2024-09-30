الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

تعليم الفيوم تنظم رحلة علمية للطلاب إلى المؤسسات العسكرية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

التقت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بطلاب مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، قبل التحرك من أمام ديوان المديرية، إلى زيارة المنشأت والمؤسسات العسكرية بالقاهرة.

 تم تنظيم الرحلة العلمية، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم (الشئون التنفيذية ـ التربية الإجتماعية) والعميد أشرف عامر المستشار العسكري لمحافظة الفيوم.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الرحلة العلمية،  هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، وعبدالنبي مصطفى موجة عام التربية الإجتماعية بالمديرية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

 

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