تعليم الفيوم تنظم رحلة علمية للطلاب إلى المؤسسات العسكرية

التقت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بطلاب مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، قبل التحرك من أمام ديوان المديرية، إلى زيارة المنشأت والمؤسسات العسكرية بالقاهرة.

تم تنظيم الرحلة العلمية، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم (الشئون التنفيذية ـ التربية الإجتماعية) والعميد أشرف عامر المستشار العسكري لمحافظة الفيوم.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الرحلة العلمية، هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، وعبدالنبي مصطفى موجة عام التربية الإجتماعية بالمديرية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.