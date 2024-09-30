وزارة التربية والتعليم تتابع تطبيق القرارات الجديدة بمدارس نجع حمادي

تفقدت لجنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مدارس إدارة نجع حمادي التعليمية، بمختلف المراحل، وذلك لمتابعة تطبيق القرارات الوزارية الجديدة المتعلقة بسير العملية التعليمية، تنفيذا وتفعيلا لتعليمات وتوجيهات السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ضمت اللجنة الوزارية، كلا من محمد حسن مدير عام التعليم التجاري و الفندقي بالوزارة، و طارق جاد موجه عام مركزي بالوزارة، رافقهما، الدكتور وائل النجمي مدير عام إدارة التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بقنا، وعفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وأحمد رشوان السمهودي عضو إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية، وعنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء بتعليم نجع حمادي، ومحمد فتحي المرواني مدير العلاقات العامة والإعلام، وأحمد خليفة عضو المتابعة وتقويم الأداء بتعليم نجع حمادي.

وحرصت اللجنة الوزارية، على تفقد مدارس الشهيدة ميار أبو السعود الإعدادية بنات، وأبو بكر الصديق الإعدادية، والثانوية بنات بنجع حمادي، و الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين، و النقراشي الابتدائية، و خالد بن الوليد الابتدائية، والتجارة بنات بنجع حمادي، وذلك للتأكد من تطبيق القرارات الوزارية، وتفعيل المبادرات الخاصة، وتقليل الكثافة الطلابية بالفصول، ومتابعة سد العجز وتوافر المعلمين اللازمين للعملية التعليمية، وذلك من خلال المرور علي مختلف المراحل التعليمية، وذلك للتحاور مع التلاميذ والطلاب والمعلمين ومديري المدارس حول العملية التعليمية.

محافظ قنا يشهد إستلام لحوم صكوك الأضاحى ضمن مبادرة "بداية " تمهيدا لتوزيعها على المستحقين

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إستلام 2 طن لحوم بلدية بمشروع صكوك الأضاحي ضمن مبادرة "بداية " التابع لوزارة الأوقاف، بغرض توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز "قنا ، ابوتشت، فرشوط، الوقف " طبقا للخطة الموضوعة والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن مشروع صكوك الأضاحي واحد من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الأوقاف، كونه مشروعاً قومياً ووطنياً يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مثمنا الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً ، معرباً عن تقديره لكل من ساهم بجهد أو مال في المشروع.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن المشروع يخضع لمتابعة من قبل وزارة الأوقاف بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع اللحوم على مستحقيها، موضحا أن توزيع اللحوم سواء من خلال مشروع صكوك الطعام أو صكوك الأضاحي مستمر بمحافظة قنا علي مدار العام بواقع 2 طن شهريا.

وأشار وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، أنه تم تحديد الأسر التي سيتم توزيع اللحوم عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية وسيتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الإجتماعى بالمدن والقرى تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين.