الجامعة البريطانية تنظم المهرجان الدولي للأفلام

تنظم كلية الاتصال والإعلام في الجامعة البريطانية في مصر، فعاليات النسخة الأولي من المهرجان الدولي للأفلام، والمقرر عقده في الفترة من 14 وحتى 16 أكتوبر الجاري، في حرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق، تحت إشراف الدكتور محمد شومان، عميد الكلية.

يأتي ذلك في إطار رؤية كلية الاتصال والإعلام في الجامعة البريطانية التي تهدف إلى إلهام الطلاب للتعرف على الثقافات المتنوعة في العالم، كما يهدف المهرجان إلى تعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب من خلال صناعة الأفلام والاحتفاء بالتنوع الثقافي، ويشارك الطلاب بأفلامهم في نقاشات وورش عمل تُشجع على التفكير النقدي والإبداع الفني.

وتقدم للمهرجان أكثر من 1890 طالبًا من 115 دولة، منها مصر، الولايات المتحدة، بريطانيا، إيران، الهند، والصين. وتم اختيار 100 فيلم للتنافس ضمن خمس فئات، وهم : الأفلام القصيرة، أفلام المرأة، النماذج البصرية، الرسوم المتحركة، والأفلام التجريبية، وسيتم تكريم 15 فيلمًا، موزعين على ثلاثة مستويات في كل فئة.

أهداف مهرجان الأفلام في الجامعة البريطانية

بدوره، أكد الدكتور محمد شومان، عميد كلية الاتصال والإعلام في الجامعة البريطانية، ‏أن تنظيم هذا المهرجان يهدف إلى إبراز الإبداع والابتكار في إنتاج الأفلام والوسائط داخل المؤسسات الأكاديمية، كما يعد المهرجان منصة لتسليط الضوء على أعمال الطلاب المتميزة في مجالات دراسات الأفلام والإعلام من مختلف أنحاء العالم.

وأشار عميد كلية الاتصال والإعلام في الجامعة البريطانية إلى أن العالم غني بالمواهب والخبرات في مجال إنتاج الأفلام والوسائط، وأن الكلية تسعى لاستضافة هذه المواهب الطلابية في مهرجانها، بالإضافة إلى توفير بيئة للتواصل مع جمهور متنوع من محبي الأفلام والمختصين في هذا المجال، إيمانًا من الكلية بقوة الفيلم كوسيلة فنية فريدة قادرة على إحداث تغيير في العالم، مشدداً على التزام الكلية بتعزيز دوره من خلال كونها مؤسسة تعليمية رائدة.