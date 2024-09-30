قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الشمال: حالة تأهب قصوى

أكد قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الشمال، أنهم ملتزمون بالعمل على تغيير الوضع الأمني وإعادة السكان إلى منازلهم، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

تصريحات من قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الشمال

وشدد قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الشمال، على أن هناك حالة تأهب قصوى وانتشار مكثف للقوات في مراكز مختلفة بجميع أنحاء إسرائيل.

وكانت نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أمريكيين أن القضاء على قيادة حزب الله لن يكون كافياً لإعادة آلاف النازحين من شمال إسرائيل إلى ديارهم ، وأكدوا أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق من أجل تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح المسؤولون أن العملية العسكرية ضد أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، قد تسهم في تقليل التوترات، لكن ذلك لا يعني أن الوضع سيتحسن بشكل فوري. وأعربوا عن أملهم في أن تؤدي هذه العملية إلى إلغاء أي خطط غزو برا للبنان، مشيرين إلى أن إسرائيل ستستغل الزخم الحالي الذي تحظى به بعد تراجع خصومها.

وأكد المسؤولون أيضاً على أهمية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل في مواجهة التهديدات الناجمة عن الصواريخ الإيرانية ووكلائها في المنطقة. وأوضحوا أن هذا الدعم يعتبر أساسياً للحفاظ على أمن إسرائيل واستقرار المنطقة.

في الختام، شدد المسؤولون على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الأطراف المعنية للوصول إلى حل شامل ينهي الصراع ويعيد الاستقرار إلى المنطقة، حيث لا يمكن الاعتماد فقط على العمليات العسكرية لتحقيق الأمان الدائم.