مدرب إينتراخت فرانكفورت: مرموش مفتاح النجاح ومن الصعب السيطرة عليه

أشاد دينو توبمولر المدير الفني لفريق إينتراخت فرانكفورت الألماني بالمستويات التي يقدمها لاعبه عمر مرموش نجم منتخب مصر في الموسم الحالي للدوري الألماني.

وقال توبمولر في تصريحات لشبكة “دازن”: “مرموش هو مفتاح النجاح في الوقت الحالي ويمكن أن تشعر بالراحة في وجوده”.

وتابع: “هو المسؤول عن خطورتنا الهجومية بسبب قدرته على التسديد وصناعة الأهداف لزملائه”.

وأكمل مدرب إينتراخت فرانكفورت: “أنه يتمتع بسرعة كبيرة تجعل الدفاع أمامه بسبب سرعته الكبيرة، كما يملك لمسة مميزة”.

وأتم: “مرموش يشعر بالراحة في الوقت الحالي ويمر بفترة رائعة”.

وقاد مرموش اينتراخت فرانكفورت للفوز على هولشتاين كيل بنتيجة 4-2 ليحتل وصافة جدول ترتيب البوندزليجا خلف بايرن ميونخ المتصدر بنقطة واحدة.