عمر مرموش: سعيد بمساهمتي في انتصار فرانكفورت على كيل

عبر عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت، عن سعادته بمساهمته في تحقيق الفوز لفريقه بعد المباراة التي انتهت بفوز فرانكفورت على هولشتاين كيل بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.



وقال مرموش في تصريحات لشبكة "دازن" عقب المباراة: "لقد استمتعت بمساعدة الفريق عن طريق التسجيل والصناعة. في النهاية، الثلاث نقاط تحتسب للفريق بالكامل. هذه المباراة تعزز من ثقتنا وسنستفيد منها بشكل كامل."



في المباراة، سجل مرموش هدفين وأظهر تألقه من خلال صناعة الهدفين الآخرين، مما ساهم بشكل كبير في انتصار الفريق.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد فرانكفورت إلى 12 نقطة، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونيخ المتصدر، بينما توقف رصيد كيل عند نقطة واحدة في المركز الأخير.



علاوة على ذلك، انفرد مرموش بصدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 6 أهداف، متفوقًا على هاري كين، لاعب بايرن ميونيخ، الذي يملك 5 أهداف.

كما وصل مرموش إلى رقم 3 في عدد الأهداف المسجلة، ليصبح متساويًا مع كين كأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف برصيد 9 مساهمات لكل منهما.

