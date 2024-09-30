5  مجموعات غذائية سهلة الهضم إذا كنت تعاني من مشاكل المعدة

مشاكل المعدة والأطعمة..يعاني البعض من مشاكل في الهضم بسبب كثرة تناول الأطعمة الثقيلة، لذا عليك اختيار الأطعمة البسيطة وسهلة الهضم مثل الأطعمة المطهية جيدًا والمنخفضة الألياف والدهون والتي تساعد في تهدئة المعدة وأعراض عسر الهضم.

ووفق لموقع " health"، تميل الأطعمة الأسهل هضمًا إلى احتوائها على نسبة منخفضة من الألياف الغذائية والدهون، كما أنها أكثر اعتدالًا في النكهة، مما يعني أنها تفتقر عادةً إلى الحموضة والحرارة، كما أن الأطعمة اللينة أو سهلة المضغ والبلع تكون أيضًا أسهل هضمًا في المعدة من الأطعمة الجافة أو القاسية.

أطعمة يمكنك تناولها وقت تعب المعدة ومشاكل عسر الهضم

وتمنح الأطعمة التي يسهل هضمها جهازك الهضمي بعض الراحة، فيما يلي خمس مجموعات غذائية سهلة الهضم يجب التركيز عليها عندما تشعر بأن معدتك أو أمعائك غير صحية.

فواكه مقشرة أو مطهية

تحتوي بعض الفواكه الطازجة على نسبة عالية من الألياف، وبالتالي يصعب هضمها، وتوجد النسبة الأكبر من الألياف الغذائية في الفواكه في قشورها وبذورها، لذلك من المفيد اختيار الفواكه التي تحتوي على نسبة أقل من الألياف، مثل الموز أو البطيخ .

كما يُنصح أيضًا بإزالة القشرة من الفواكه مثل التفاح والكمثرى عندما تعاني من مشاكل في المعدة .

وتعتبر الفواكه الطرية مثل البرقوق المسلوق، وإذا كنت تشتري فاكهة معلبة، فابحث عن المنتجات المعبأة في الماء بدلًا من الشراب السكري لتقليل محتوى السكر المضاف .

خضروات مطبوخة جيدا

وتعتبر الخضروات مثل الفواكه الطازجة، فإن الخضروات النيئة تكون أصعب في الهضم مقارنة بالخضروات المطبوخة، وعندما يتم طهي الخضروات، تصبح جدران خلاياها النباتية أكثر ليونة وتصبح مكوناتها أكثر سهولة، وأكثر لطفًا على الجهاز الهضمي.

ومن بين الخضروات سهلة الهضم المطبوخة جيدًا :الكوسة والقرع ، السبانخ، البطاطس، الفاصوليا الخضراء، البنجر، الجزر.

البروتينات الناعمة

على الرغم من أن البروتينات الحيوانية لا تحتوي على الألياف، إلا أنها قد تكون صعبة الهضم إذا كانت صلبة، أو مطاطية، أو تحتوي على نسبة عالية من الدهون، لذلك عليك اختبار البروتينات الطرية سهلة المضغ والتي تحتوي على كميات قليلة أو معتدلة من الدهون الغذائية، ومن الأمثلة على ذلك: البيض المخفوق واللحوم المفرومة قليلة الدهون.

الحساء والعصائر والمهروسات

يمكن أن تؤثر طريقة تحضير الأطعمة على قابليتها للهضم، وفي حين أن استراتيجيات تعديل الملمس مثل المزج لا تغير محتوى الألياف في الأطعمة، إلا أنها يمكن أن تساعد في تقليل حجم جزيئات الألياف في الأطعمة النباتية، مما قد يجعلها في المقابل أكثر لطفًا على الجهاز الهضمي.

ويعتبر الحساء مصدر جيد للأكل وقت التعب.

وينطبق نفس الأمر على عصائر الفواكه الغنية بالألياف، فإن طحن الفواكه في الخلاط لن يقلل من محتواها من الألياف، ولكنه قد يساعد في بدء عملية الهضم الميكانيكية التي تبدأ عادة في فمك.

بعض منتجات الألبان

قد يؤدي تناول منتجات الألبان إلى تفاقم عدم الراحة الهضمية إذا كنت تعاني من التعب بعد تناول منتجات الألبان الدسمة، فعليك تجنبها وقت الآم الجهاز الهشمي.

ولكن هناك بعض الأشخاص يستفيدون من البروبيوتيك الموجود في منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي قليل الدسم، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المكونات الغنية بالبروتينات طرية وسهلة البلع.

قد يكون تناول الأطعمة سهلة الهضم أمرًا مرتبط بإذا كنت تعاني من عدم الراحة الهضمية المستمرة، وعليك ألا تقتصر على الأطعمة سهلة الهضم لفترة طويلة من الزمن، وتمنع مجموعات غذائية كاملة، لن ذلك قد يؤدي إلى نقص التغذية واضطراب عادات الأكل، لذا من المهم أن تتعاون مع طبيب أمراض الجهاز الهضمي لتحديد السبب الجذري لأعراضك، ويمكن أن يساعدك الالتقاء بأخصائي تغذية أيضًا في العثور على نظام غذائي متنوع متكامل غذائيًا ومناسب ومفيد لصحتك.