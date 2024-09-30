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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مقتل شخص وإصابة آخرين جراء هجوم الطيران الإسرائيلي في بيروت

هجوم الطيران الإسرائيلي
هجوم الطيران الإسرائيلي على لبنان

كشفت وكالة روسيا اليوم مقتل شخص واحد على الأقل جراء هجوم الطيران الإسرائيلي على شقة سكنية في منطقة الكولا على مدخل العاصمة بيروت، ورجحت مصادر محلية أن يكون الاستهداف عملية اغتيال.

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ووفقا للوكالة ، إلى أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخ واحد على الأقل تجاه أحد الشقق في منطقة الكولا في بيروت

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستهدف في القصف عناصر من "الجماعة الإسلامية" المحسوبة على المكون السني في لبنان.

و"الجماعة الإسلامية" هي حزب سياسي إسلامي في لبنان، تأسس عام 1964 كفرع لبناني لجماعة "الإخوان المسلمين". 

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