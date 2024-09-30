الإثنين 30 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

فرنسا: مقتل مواطن ثاني جراء الغارات الاسرائيلي على لبنان

جرائم الاحتلال في
جرائم الاحتلال في لبنان

 أكدت وزارة الخارجية الفرنسية مساء امس الأحد مقتل فرنسي ثان في الغارات الإسرائيلية على لبنان،  وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم. 

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مجلس التعاون الخليجي يؤكد على سيادة لبنان واستقراره

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مقتل ١٠٩ شخصا وإصابة ٣٦٤ جراء الغارات الاسرائيلية في لبنان

وذكرت إذاعة "فرانس أنفو" إن فرنسيا يبلغ من العمر 60 عاما لقي مصرعه في قصف إسرائيلي في الأيام الأخيرة.

والخميس أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مقتل امرأة تحمل الجنسية الفرنسية وتبلغ من العمر 87 عاما بعد "انفجار قوي" في قرية بجنوب لبنان.

هذا، ووصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى بيروت مساء الأحد في زيارة تستغرق 24 ساعة.

ومن المقرر أن يتحدث مساء مع السفير الفرنسي في لبنان لمناقشة مصير العشرين ألف فرنسي هناك.

كما سيجتمع يوم الاثنين مع الزعماء السياسيين اللبنانيين الرئيسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

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