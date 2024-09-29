الإثنين 30 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ارتفاع ضحايا عين الدلب بلبنان لـ32 قتيلا

ضحايا لبنان
ضحايا لبنان

كشفت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على عين الدلب بقضاء صيدا جنوبي لبنان إلى 32 قتيلا و53 جريحًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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وأوضحت، أن فرق الإنقاذ لا تزال تنتشل الجثث والجرحى من تحت ركام المبنى المستهدف في عين الدلب.
وذكرت بسقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على بلدتي العباسية وحاروف جنوب لبنان.

وأشارت إلى أنه بذلك يكون قد ارتفع العدد الاجمالي للضحايا اليوم إلى 57 قتيلا وأكثر من 80 جريحا بمجمل الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية

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