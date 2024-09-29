أضرار النوم بالمكياج.. كيف تؤثر هذه العادة على صحة بشرتك؟

تعدّ العناية بالبشرة جزءًا أساسيًا من الروتين اليومي للكثير من النساء، ومن أبرز خطوات هذا الروتين هو إزالة المكياج قبل النوم. إلا أن العديد منهن يجهلن المخاطر والأضرار التي يمكن أن تنتج عن النوم بالمكياج، يُعتبر النوم بالمكياج عادةً غير صحية، حيث يسبب عدة مشاكل جلدية وصحية، وفيما يلي نقدم لك أبرز الأضرار التي يمكن أن تترتب على هذه العادة وكيفية تجنبها.







أضرار النوم بالمكياج

1. انسداد المسام

يؤدي ترك المكياج على الوجه أثناء النوم إلى انسداد المسام. هذه الانسدادات تمنع البشرة من التنفس، مما يزيد من خطر ظهور البثور وحب الشباب.





2. التهاب البشرة

قد يتسبب النوم بالمكياج في حدوث التهابات جلدية نتيجة تفاعل المكياج مع الأوساخ والزيوت الطبيعية للبشرة، مما يؤدي إلى احمرار وتهيج.





3. تسريع شيخوخة البشرة

تحتوي معظم مستحضرات التجميل على مواد كيميائية يمكن أن تسهم في تكسير الكولاجين في البشرة. هذا التكسير يمكن أن يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة بشكل أسرع.





4. فقدان ترطيب البشرة

يمنع المكياج البشرة من الاحتفاظ بالرطوبة الطبيعية، مما يؤدي إلى جفافها وتلفها مع مرور الوقت.





5. تأثيرات على صحة العين

إذا كان المكياج يشمل مستحضرات مثل الماسكارا أو الكحل، فإن النوم بها يمكن أن يؤدي إلى تهيج العينين والتهاب الجفون، وقد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.





6. عدم تجدد خلايا البشرة

أثناء النوم، تقوم البشرة بتجديد خلاياها. النوم بالمكياج يعوق هذه العملية الطبيعية، مما يؤدي إلى بشرة شاحبة وغير صحية.



للحفاظ على صحة بشرتك وجمالها، من الضروري إزالة المكياج قبل النوم. اتباع هذه الخطوة البسيطة يمكن أن يحمي بشرتك من العديد من المشاكل الصحية ويساعدك على الاستمتاع ببشرة نضرة ومشرقة. لذا، احرصي دائمًا على تخصيص وقت لإزالة المكياج كجزء من روتينك اليومي.