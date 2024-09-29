شمال سيناء تنظم 3 ندوات توعوية ضمن مبادرة "أسرتك ثروتك"

نظمت وحدات السكان الفرعية بمدن بئر العبد، الشيخ زويد والحسنة ثلاث مبادرات توعوية حول القضية السكانية والمشكلات المرتبطة بها بالتعاون مع الجهات الشريكة الأزهر والأوقاف والصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بتعليمات من اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء والدكتورة منال وزيرة التنمية المحلية وتحت اشراف اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.



وقالت أمانى احمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بمحافظة شمال سيناء ان الندوات عقدت تحت مظلة مبادرات " أسرتك ثروتك و بنتك احميها وهتخلف هتربى " ضمن خطة العمل التى وضعتها لحل القضية السكانية.

ولفت خالد عبد الحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان بمحافظة شمال سيناء، ان تلك الندوات تأتى ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان والتى تهدف الي الاستفاده من الموارد المتاحه لتعظيم الفائدة التى تعود على المواطن وتحسين جودة الحياة للانسان المصرى وضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية " تحدث معه " بدعم فنى من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.



وأضاف عبد الحليم ان الندوات عقدت بقاعة المؤتمرات بالحسنة وبمقعد قرية ابوالعراج بالشيخ زويد وبمقر الوحدة المحلية لقرية ٣٠ يونيه التابعة لمدينة بئر العبد تحت اشراف رؤساء المدن بالحسنة والشيخ زويد وبئر العبد.