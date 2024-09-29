دراسة: الوزن الزائد يظهر بسبب المشاكل النفسية

أفاد باحثون من الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من العثور على مشاكل نفسية تؤدي إلى زيادة الوزن.

اتضح أن المشاكل العقلية هي التي تؤدي إلى حقيقة أن الناس يبدأون في تناول الطعام أكثر مما يحتاجون ويكتسبون وزنا زائدا في نهاية المطاف، وتقلق مشكلة السمنة سكان العديد من البلدان المتقدمة، حيث يكتسب الناس وزنا زائدا بشكل متزايد بسبب انخفاض النشاط البدني والنظام الغذائي غير الصحي.

ومع ذلك، أظهرت الدراسات الحديثة أن المشكلة ليست فقط في هذا، ولكن أيضا في حقيقة أن الناس يعانون من مشاكل نفسية تثيرهم للإفراط في تناول الطعام وتقليل النشاط البدني.

ويقول العلماء إن نتيجة الدراسة تشير إلى أن عملية فقدان الوزن يجب أن ترتبط بالتخلص من المواقف العقلية وبادئ ذي بدء، سيساعد هذا أولئك الذين يصنعون عبادة من الطعام ولا يمكنهم حرمان أنفسهم من استخدام طبق معين، على سبيل المثال، الحلويات، وتنطبق المشكلة على الأشخاص الذين يعانون من إدمان الطعام ويجعلون الطعام عبادة.

ويقول العلماء إن العمل مع طبيب نفساني يمكن أن يساعدك على الاستماع إلى المزاج المناسب للتخلي عن الاعتماد على المنتجات، وإذا كان الشخص يعاني من هذا الإدمان، فبدون مثل هذا الموقف، ستستمر الجنيهات الإضافية في الجسم.

وتحدث علماء النفس عن الإجهاد الذي يثير اضطرابات التمثيل الغذائي. يقول الباحثون إنه من المهم أن يكون الناس على دراية بإدمانهم من أجل البدء في مكافحته ولكن، على أي حال، لا ينبغي أن تقتصر مكافحة الوزن الزائد على الوجبات الغذائية والرياضة.