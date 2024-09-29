الخلافات الشخصية كلمة السر.. إجراء قضائي حول متهم بإزهاق روح صديقه

أصدرت نيابة حدائق القبة، قرارًا بإحالة عاطل متهم بقتل صديقه لخلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة إلى محكمة الجنايات.

في وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة شخص.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، تبين العثزر علي جثة لقي مصرعه نتيجة اصابته بطلق خرطوش.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي مسجل خطر واعترف ارتكاب الواقعة لخلافات بينه وبين المجني عليه.

في سياق مغاير، قرر قاضي التجديدات في الإسكندرية، حبس التيك توكر "ه.م.ع" المعروفة باسم وحش الكون 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامها في التحريض علي الفسق واستغلال أطفال قصر، ونشر فيديوهات مخلة والاعتداء علي قيم المجتمع من خلال استغلال بناتها القصر، كما أمر بإيداع كل من "ف.ا.م" و" ب.ا.م" بإحدي دور الرعاية، علي أن يتم العرض في الموعد المحدد.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من القبض على "تيك توكر" متهمة ببث محتوى غير أخلاقي عبر حساب معروف باسم "وحش الكون" واستغلال ابنتيها في الترويج لأمور مخلة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، توصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إلى قيام إحدى النساء وهي صاحبة قناة "وحش الكون"، باستغلال ابنتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"إنستجرام" و"يوتيوب"، بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.