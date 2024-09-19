المؤبد لقاتل جاره فى المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل جاره بسبب خلافات بينهما في منطقة المعصرة بحلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة، في القضية رقم ١٤٠١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم شرطة المعصرة خزانة والمقيدة برقم ١٧٦٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي حلوان، أن المتهم محمد أ عامل في يوم ٢٠٢٤/٣/٢٨

قتل المجني عليه أحمد. أ. عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم، وبيت النية على إزهاق روحه، لما بينه وبين المجني عليه من خلاف سابق.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أعد لذلك الغرض سلاحًا وقصد المجني عليه وما إن ظفر به سدد له ضربة طعنية بالصدر أودت بحياته.

وأسند أمر الإحالة للمتهم، إحراز سلاح أبيض "مطواة" بدون مسوغ قانوني او من الضرورة المهنية أو الحرفية كيفما ابانت بالتحقيقات.

وأقر المتهم خلال التحقيقات، باقترافه للواقعة والتعدي على المجني عليه واحداث اصابته التي أودت بحياته، وأبان ذلك تفصيلا ، بأنه وعلى أثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، والتي أثارت حفيظته صوبه، فأعد سلاحه الأبيض والمضبوط بحوزته، وتوجه الى حيث أيقن تواجده مسددا له ضربة بمنطقة الصدر محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

وأكد، الشاهد الأول سعيد عبد النبي، فكهاني، أنه تدخل لفض المشاجرة بين المتهم وبين المجني عليه وأعقب ذلك عودة الأخير للمجني عليه محرزاً سلاحا أبيض متعديا عليه محدثاً اصابته بمنطقة الصدر قاصداً من ذلك قتله.

كما، أقر المتهم بأن السلاح الأبيض المضبوط بحوزته "مطواة" هي التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وإحداث إصابة المجني عليه.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن الإصابات المتواجدة بمنطقة الصدر هي اصابات ذات طبيعة طعنية حدثت من الطعن بجسم صلب ذي حافة حادة وطرف الإصابات الموصوفة بأعلى العضد الأيسر وبأسفل خلفية الفخذ الأيسومي إصابات حيوية بالمقاطع المرئية المتحصلة من مسرح الواقعة بمعرفة النيابة العامة.