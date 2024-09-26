الإعدام لعامل بناء قتل تاجر أغنام بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم، وعضوية المستشار محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، عامل بناء؛ بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل تاجر أغنام، وسرقة مبلغ مالي، بدائرة مركز شرطة كفر صقر.

تعود تفاصيل القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة كفر صقر، بالعثور على جثة تبين فيما بعد للمدعو «محمد . ث» 17 عامًا، تاجر أغنام، يقيم بإحدى قرى المركز، ملقاه بإحدى المصارف بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «علاء. م. ف» 25 عامًا، عامل بناء، مقيم بناحية قرية سمعان التابعة لدائرة المركز، وأنه أقدم على قتل المجني عليه وسرقة مبلغ مالي، ونعجة مملوكة للمجني عليه ليلاً، حال كونه حاملاً سلاح أبيض عبارة عن «كزلك» على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم؛ قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأنه بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض عبارة عن «كزلك»، وما إن ظفر به حتى قام بطعنة، فحاول المجنى عليه الفرار إلا أن المتهم تمكن منه وشل مقاومته، وإنهال عليه بالضرب مستخدماً أداة «حجرًا اسمنتيًا»، فهشم رأسه، محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حتى فاضت روحه لبارئها قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.

وفي سياق متصل، تبنت إدارة محاكم شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، فكرًا جديدًا في سابقة لم تحدث من قبل بجميع محاكم الجمهورية، وهي تنفيذ مبادرة «اليوم الواحد» ومبادرة «الشهر الواحد» وجاءت إحصائيات عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2024 لعدد 65 ألف قضية، وجاء ذلك بعد قيام المحاكم بقيام إدارة المحضرين بإعلان الخصوم بشخصهم والتي وصل نسبة الإعلان بشخصه لـ 75 ألف إعلان بشخصه.



ونفذت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية مبادرة «اليوم الواحد» تحت إشراف رئيس المحكمة ومعاونه المستشار طارق عبدالحميد مساعد رئيس المحكمة مدير إدارة التنفيذ بالقيام بتنفيذ عدد 1165 حكم تنفيذ الأسرة، والقيام بتنفيذ الأحكام المدنية بعدد 2421 حكم في خلال تلك المدة، وعدد 123 قرار تسليم الصغار بنسبة انجاز 100%، وقرارات تمكين بالمشاركة 109 قرار بنسبة انجاز 99%، وأيضا قرارات المطلقة الحاضنة عدد 26 قرار بنسبة انجاز 99%.





بالإضافة لتصوير عملية التنفيذ في سابقة لم تحدث من قبل ضمانًا للشفافية المطلقة،

وجاءت فكرة الدولة في تمكين الشباب حيث يعتبر المستشار محمد رافت أصغر رئيس محكمة إبتدائية على مستوى الجمهورية وأيضا المستشار طارق عبدالحميد أصغر مساعد رئيس محكمة مدير إدارة التنفيذ تطبيقًا لرؤية الدولة في تمكين الشباب.

وتستهدف محكمة اليوم الواحد فئة من الدعاوى وهى: «المدنى المستعجل، إشكالات التنفيذ، الدعاوى المدنية التى أعلنت بشخصهم، قضايا الأسرة، محاكم الجنح الجزئية، محاكم الجنح المستأنفة» تدعو فيها الخصوم للحضور أمام المحكمة، وتفصل فيها بذات اليوم بعد تحقيق أوجه دفاعهم ما لم ترى المحكمة خلافا لذلك، تحقيقا لدفاع الخصوم لحسم النزاع بينهم فى ذات اليوم، وتضع الحكم الصادر بينهم حيز التنفيذ بذات الجلسة.