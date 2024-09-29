وزير الخارجية يلتقي بالمصريين العاملين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك

التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، بالمصريين العاملين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية على اعتزاز مصر بأبنائها الذين يعملون في الأمم المتحدة، لاسيما وأن مصر دولة مؤسسة للمنظمة منذ نشأتها عام ١٩٤٥، وثمن الدور الهام الذي يقومون به في دعم المنظومة الأممية لحفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل تحديات جسيمة يتعرض لها النظام الدولي.

وحث الدكتور بدر عبد العاطي المصريين الذي يعملون بالمنظمة الأممية على الاستمرار في الالتزام بالمهنية التي تليق باسم ومكانة مصر الدولية، وتتسق مع المبادئ والأهداف السامية التي تضطلع المنظومة الأممية بتنفيذها والعمل على الحفاظ عليها.