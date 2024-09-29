الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

جاكلين سعد تكشف للوفد لقاء وزير الخارجية والهجرة بأبناء الجالية المصرية بنيويورك.. أبرز المطالب

جاكلين سعد، سكرتير
جاكلين سعد، سكرتير عام الهيئة القبطية الأمريكية

 


التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصرين بالخارج، بعض ممثلي الجالية المصرية بنيويورك، أثناء زيارته لمقر القنصلية العامة في نيويورك وتفقده سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين هناك.

وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الحالية في اجتماعات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض الوزير خلال اللقاء  السياسة الخارجية المصرية إزاء مختلف التحديات والأزمات بالمنطقة، موضحاً الأهمية الكبيرة لدعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات والعمل على زيادة مشروعات التنمية.

وبدورها كشفت جاكلين سعد، سكرتير عام الهيئة القبطية الأمريكية، عن تفاصيل لقاء عددا من أبناء الجالية المصرية بنيويورك بالوزير بدر عبد العاطي، لافته إلى أن معظم طلباتنا كان أبرزها ضرورة وجود لجنان لخدمات التجنيد وبطاقات الرقم القومي.

وأشارت جاكلين في تصريحات خاصة للوفد، إلى أن الدكتور بدر عبد العاطي طلب من الحضور جمع طلب من ٥٠٠ فرد في هذا الشأن، وسوف يقوم بإرسال لجنة لهم على الفور.

وأضافت جاكلين سعد، كما تحدثنا عن الإستثمارات بمصر، فضلا عن احتياجنا لوجود بنك لتحويل أموال المصريين بالخارج الى داخل الوطن بشكل شرعي، لافتة أن التركيز أيضا خلال اللقاء كان عن الخدمات المقدمة لأبناء الجالية وكيفية الاستثمار في مصر.
 

Messenger_creation_C834AAB2-CE0A-4336-9D8D-11B1F83CB0EB
Messenger_creation_C834AAB2-CE0A-4336-9D8D-11B1F83CB0EB
Messenger_creation_9BE25556-C8DF-4F68-A358-8B0E434D394A
Messenger_creation_9BE25556-C8DF-4F68-A358-8B0E434D394A
Messenger_creation_94803D93-2695-4434-9B7C-6975D29C70E4
Messenger_creation_94803D93-2695-4434-9B7C-6975D29C70E4

مواد متعلقة

اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يوقع اتفاقية تعاون مع الكونفدرالية الإيطالية

وزير الخارجية والهجرة يلتقي بعض ممثلي الجالية المصرية بنيويورك

الخارجية تستجيب لشكاوى الطلاب المصريين ممن لم يدرسوا الأحياء بنظام المسار السعودي وقبولهم بالجامعات

الجالية المصرية بأوكرانيا تشارك في اجتماع مجلس الجمعيات العامة للأقليات القومية .. صور

الاتحاد العام للمصريين بالخارج في احتفالات سفارة السعودية بالعيد الوطني في المنامة

أطباء وممرضي إيطاليا في مواجهه الحكومة بأكبر تظاهرة للعاملين بالمجال الصحي.. صور

مؤتمر صحفي في اسطنبول.. "التقارب التجاري الاستثماري المصري التركي" قريبا

الأكاديمية الوطنية للتدريب تحتفي بمشاركة خريجاتها في "قمة المستقبل" بنيويورك

الجريدة الورقية