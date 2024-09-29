جاكلين سعد تكشف للوفد لقاء وزير الخارجية والهجرة بأبناء الجالية المصرية بنيويورك.. أبرز المطالب



التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصرين بالخارج، بعض ممثلي الجالية المصرية بنيويورك، أثناء زيارته لمقر القنصلية العامة في نيويورك وتفقده سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين هناك.

وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الحالية في اجتماعات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض الوزير خلال اللقاء السياسة الخارجية المصرية إزاء مختلف التحديات والأزمات بالمنطقة، موضحاً الأهمية الكبيرة لدعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات والعمل على زيادة مشروعات التنمية.

وبدورها كشفت جاكلين سعد، سكرتير عام الهيئة القبطية الأمريكية، عن تفاصيل لقاء عددا من أبناء الجالية المصرية بنيويورك بالوزير بدر عبد العاطي، لافته إلى أن معظم طلباتنا كان أبرزها ضرورة وجود لجنان لخدمات التجنيد وبطاقات الرقم القومي.

وأشارت جاكلين في تصريحات خاصة للوفد، إلى أن الدكتور بدر عبد العاطي طلب من الحضور جمع طلب من ٥٠٠ فرد في هذا الشأن، وسوف يقوم بإرسال لجنة لهم على الفور.

وأضافت جاكلين سعد، كما تحدثنا عن الإستثمارات بمصر، فضلا عن احتياجنا لوجود بنك لتحويل أموال المصريين بالخارج الى داخل الوطن بشكل شرعي، لافتة أن التركيز أيضا خلال اللقاء كان عن الخدمات المقدمة لأبناء الجالية وكيفية الاستثمار في مصر.



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