الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

توقعات بارتفاع أمواج البحر بين 2 و2.5 متر

ارتفاع الأمواج
ارتفاع الأمواج

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار اليوم، الأحد 29 سبتمبر 2024، حيث يكون شديد الحرارة في جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلاً ليلاً وفي الصباح الباكر.

ارتفاع الأمواج 

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، حيث تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم في الساعة، مع ارتفاع الأمواج بين 2 و2.5 متر.

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حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

كما يُتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن تنشط الرياح المعتدلة في مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع وجود فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، بما في ذلك السلوم ومطروح.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 35 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

أمطار خفيفة على بعض المناطق.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

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