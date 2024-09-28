حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الأحد، يشهد نشاطًا للرياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، لافتة إلى حالة الطقس، وهي معتدل الحرارة في الصباح الباكر وحار نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلًا.

وأكدت وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فضلًا عن وجود فرص لسقوط الأمطار يومي الأحد والإثنين على مناطق من السواحل الشمالية ومال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى:- العظمى 33 المحسوسة 34 الصغرى 23

الوجه البحري:- العظمى 32 المحسوسة 33 الصغرى 22

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 29 المحسوسة 31 الصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء:

العظمى 30 المحسوسة 32 الصغرى 23

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 35 المحسوسة 37 الصغرى 26

شمال الصعيد:- العظمى 34 المحسوسة 35 الصغرى 21

جنوب سيناء:- العظمى 38 المحسوسة 39 الصغرى 25

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: العظمى 33 والمحسوسة 34 والصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 30 والمحسوسة 32 والصغرى 22

طنطا: العظمى 32 والمحسوسة 33 والصغرى 22

دمنهور: العظمى 31 والمحسوسة 32 والصغرى 22

مطروح: العظمى 29 والمحسوسة 314 والصغرى 23

بورسعيد: العظمى 30 والمحسوسة 32 والصغرى 26

دمياط: العظمى 30 والمحسوسة 32 والصغرى 25

الإسماعيلية:- العظمى 34 والمحسوسة 35 والصغرى 22

السويس:- العظمى 34 والمحسوسة 35 والصغرى 23

العريش:- العظمى 31 والمحسوسة 33 والصغرى 21

رفح:- العظمى 30 والمحسوسة 32 والصغرى 20

راس سدر:- العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 24

طابا:- العظمى 32 والمحسوسة 34 الصغرى 25

كاترين:- العظمى 31 والمحسوسة 32 الصغرى 16

شرم الشيخ:- العظمى 35 والمحسوسة 37 الصغرى 26

الغردقة:- العظمى 36 والمحسوسة 38 الصغرى 26

مرسى علم:- العظمى 36 والمحسوسة 38 الصغرى 25

الفيوم:- العظمى 34 والمحسوسة 35 الصغرى 22

بنى سويف:- العظمى 34 والمحسوسة 35 الصغرى 21

المنيا:- العظمى 35 والمحسوسة 36 الصغرى 21

أسيوط:- العظمى 35 والمحسوسة 36 الصغرى 21

سوهاج:- العظمى 36 والمحسوسة 37 الصغرى 22

قنا:- العظمى 39 والمحسوسة 40 الصغرى 24

الأقصر:- العظمى 39 والمحسوسة 40 الصغرى 24

أسوان:- العظمى 40 والمحسوسة 41 الصغرى 25