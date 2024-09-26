الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة حتى اليوم الخميس بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف، وحلول فصل الخريف وتحسن درجات الحرارة بشكل بسيط.

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طقس شديد الحرارة 


أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الرسمي الصادر عن حالة الطقس اليوم الخميس أنه يسود طقس حار رطب  نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدل للحرارة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الظواهر المناخية


جاءت أهم الظواهر المناخية التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة من الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024 وحتى الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024، وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما ستكون هناك رياح معتدلة تنشط أحيانًا على فترات متقطعة بأغلب الأنحاء.


حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر


أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، على أن يصل ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية. كما ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج إلى 1.5 متر إلى 2.25 متر وباتجاه رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة  المتوقعة


أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل خلال الفترة من الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024 وحتى الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024 ستكون من 33 إلى 34 درجة مئوية، وجاء بيان درجات الحرارة على النحو التالي

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