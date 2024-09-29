محمد صلاح: تصريحات نجوم الأهلي كانت حافزا.. والزمالك محتاج إلى مدافع جديد

تحدث محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، عن تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"للمرة الأولى أشاهد الزمالك بهذا التنظيم رغم تأخره في النتيجة أمام الأهلي".

وأضاف:"تصريحات نجوم الأهلي قبل المباراة كانت حافزا كبيرا لجوميز ولاعبي الزمالك، قبل بداية السوبر الإفريقي".

وأختتم حديثه قائلًا:"الزمالك يحتاج إلى صفقتين في خط الدفاع قبل بداية الموسم الجديد، يجب أن يكون هناك مدافع جديد خلال الفترة الحالية".

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز ضد الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.