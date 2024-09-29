نتنياهو:  لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل الطويلة، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وأوضح، "العمل لم يكتمل بعد، وفي الأيام المقبلة، سنواجه تحديات كبيرة، وسنواجهها معا".

وتابع تعليقا على اغتيال أمين عام حزب الله الراحل حسن نصر الله أن الشرق الأوسط كله اكتشف "الأوتار الفولاذية" لإسرائيل وليس حزب الله وحده هو الذي اكتشف ذلك.

وقال "من يضربنا، سنضربه. لا يوجد مكان في إيران أو الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل الطويلة، واليوم أنتم تعرفون بالفعل مدى صحة ذلك".

وأكد "هذه أيام عظيمة، نحن في ما يبدو أنه نقطة تحول تاريخية، قبل عام، في 7 أكتوبر، هاجمنا أعداؤنا واعتقدوا أن إسرائيل في طريقها إلى الانقراض. وبعد مرور عام، ضربة بعد ضربة ، إنجاز بعد إنجاز - ها هم يدركون مدى تلاشي آمالهم.. نحن نفوز.. نحن مصممون على مواصلة ضرب أعدائنا.. أقول لكم مرة أخرى وبقوة أكبر: معا سنقاتل، وسننتصر".

وقد نعى "حزب الله" اللبناني يوم السبت 28 سبتمبر، أمينه العام حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله بضربة جوية استهدفت مقر الحزب أمس الجمعة في ضاحية بيروت الجنوبية.