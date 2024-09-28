الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

صافرات الانذار
صافرات الانذار

دوت صافرات الانذار في الجليل الغربي شمال إسرائيل خشية سقوط صواريخ أو مسيرات قادمة من لبنان وسط أنباء عن انفجار ضخم هز مدينة نهاريا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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وشمل الانذار، بحسب الجبهة الداخلية في إسرائيل، في نهاريا ورأس الناقورة وشلومي وساعر، بن عامي، المنطقة الصناعية الشمالية، ليمان، روش هانيكرا، ، بيتزيت، إيفرون، شاطئ بيتسيت، نهاريا، غيشر هزيف، ميتسوفا وشافي تسيون.

وافادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن سكان نهاريا أن انفجارا هائلا هز المدينة.

وقالت مصادر عبرية أن هناك خشية من هجوم بطائرات مسيرة قادمة من لبنان.

يأتي ذلك بعد أقل من ساعة على سقوط صاروخ قادم من لبنان على مستوطنة معاليه أدوميم في القدس.

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