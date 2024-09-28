‏هاريس: لدى التزام ثابت بأمن إسرائيل وسأدعم دائما حقها

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، أنها لديها التزام ثابت بأمن إسرائيل وسأدعم دائما حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات أخرى مدعومة من إيران.

وفي إطار آخر، أكد وزير الدفاع الأمريكي، أن بلاده عازمة على منع إيران ووكلائها من استغلال الوضع أو توسيع الصراع.

وفي وقت سابق، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، إن بلاده لم تشارك في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بيروت.



وأضاف أوستن - في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" - " لم نتلق أي تحذير مسبق.. تحدثت عبر الهاتف في وقت سابق مع نظيري في إسرائيل يوآف جالانت.. وكانت مكالمتي مع جالانت بينما كانت العملية الإسرائيلية جارية بالفعل" ـ على حد قوله ـ.

وتابع : "كما تعلمون، ما زالوا يقومون بتقييم الأوضاع، لذلك لا أملك أي معلومات إضافية أو تفاصيل في الوقت الحالي.. لقد سمعتوني أقول عدة مرات إن الحرب الشاملة يجب تجنبها" .

وأشار أوستن إلى أن "الدبلوماسية تظل هي أفضل طريقة للمضي قدمًا، وهي الأسرع لتمكين المواطنين الإسرائيليين واللبنانيين النازحين من العودة إلى منازلهم على كلا الجانبين من الحدود" .

واختتم تصريحاته بالقول: "سأتحدث مع جالانت مرة آخرى قريبًا، وأتطلع للحصول على تحديثات منه عندما نجري تلك المحادثة" .