إعصار "جون" يضرب المكسيك .. هيئة الأرصاد تحذر

ألحق إعصار "جون" في المكسيك والمصحوب بأمطار غزيرة أضرارا بالمنازل والمباني والطرق على طول ساحل البلاد على المحيط الهادئ.



ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، عن السلطات المكسيكية، أن 4 أيام من الأمطار الغزيرة المستمرة قد سادت ولاية أكابولكو بالبلاد، تتجاوز بمقدار 3 مرات تقريبا مؤشرات الأمطار الغزيرة، التي هطلت على دولة المكسيك العام الماضي، بسبب إعصار "أوتيس" المدمر.

وذكرت رئيسة هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المكسيكية أليخاندرا مينديز، أن إعصار "جون" أغرق ولاية غيريرو، فضلا عن ولاية أكابولكو بأكثر من 95 سنتيمترا من الأمطار منذ يوم الاثنين الماضي، مقارنة بإعصار "أوتيس" العام الماضي، والذي جلب 35 سنتيمترا فقط من الأمطار.

ويأتي هذا فيما حذر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية، من أن "الفيضانات المفاجئة والانهيارات الطينية الكارثية ستستمر جنوبي وجنوب غربي المكسيك".

وكان إعصار "سام"، قد تحول إلى إعصار من الفئة الرابعة، مع توقع مزيد من القوة خلال الليل، خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.

​وكان إعصار "إيدا"، قد ضرب سابقاً ساحل الخليج بقوة، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد دمر أماكن كاملة، وقدرت قيمة الأضرار بالمليارات.

ويعيد "إيدا" ذكريات إعصار "كاترينا"، الذي خرّب مدينة نيو أورلينز قبل 16 عامًا، وقتل في ذلك الوقت نحو 1800 شخص.