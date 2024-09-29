الزمالك: مكافأة السوبر ستسدد الديون ونستعد لصفقات جديدة وتطورات تجديد عقد زيزو

أكد هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المبالغ التي سيحصل عليها النادي من الفوز بكأس السوبر الإفريقي ستُستخدم لتسديد ديون النادي.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار، أضاف شكري: "ستُستثمر المبالغ التي سنحصل عليها من اللقب في تسديد مستحقات خالد بوطيب وأتشمبونج، ثنائي الفريق السابق".

كما أشار إلى أن إدارة النادي تسعى لدعم الفريق بصفقات جديدة لتحقيق المزيد من البطولات، مؤكدًا أن تسديد الديون كان خطوة أولى في مسيرة الاستفاقة التي بدأتها الإدارة.

زيزو

وفيما يتعلق بعقد اللاعب زيزو، قال: "زيزو يعشق الزمالك وجماهيره، وقرار تجديد عقده في يد الإدارة. علينا أن نضغط على أنفسنا، وهو أيضًا، حتى نتلاقى في نقطة محددة للتجديد. هناك خطوات في طريق التجديد خلال الفترة الحالية".

