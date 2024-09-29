هشام نصر: لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسؤولية وحسموا السوبر

أعرب هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بفوز القلعة البيضاء بكأس السوبر الأفريقي.

وقال نصر في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسؤولية وأغلقوا على أنفسهم خلال الفترة الماضية قبل المباراة".

وأضاف: "عقدنا اجتماعات مع لاعبي الزمالك قبل مباراة السوبر وشعرنا برغبتهم في تحقيق الفوز وحصد اللقب".

توج نادي الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض. المباراة كانت مشحونة بالإثارة والتوتر، حيث انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن تحسم بركلات الترجيح لصالح الزمالك، ليضيف الفريق الأبيض بطولة جديدة إلى خزائنه.