مدحت العدل: جوميز يظهر دائمًا في المباريات الكبيرة.. وحكم السوبر الإفريقي كان سيئ للغاية

تحدث الكاتب الكبير مدحت العدل، عن تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وقال مدحت العدل في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"الحكم معتز إبراهيم مان سيئ للغاية، الزمالك كان يستحق ركلة جزاء مثل الأهلى ولا أعرف سبب عدم ذهاب الحكم إلى الفار"

وأضاف:"المستشار تركي آل الشيخ رغم اهلاويته ولكن روحه مع لاعبي الزمالك كانت رائعة".

وأختتم حديثه قائلًا:"جوميز يظهر دائمًا في المباريات الكبيرة وتفوق على كولر، ولابد من الاستقادة بخبرات لاعبي السابقين في اختيار اللاعبين والصفقات.

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز ضد الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.