أمير هشام: الأهلي خسر السوبر الإفريقي بسبب الغرور والاستهتار

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كانوا لديهم ثقة زائدة وصلت لحد الغرور قبل مواجهة الزمالك، في السوبر الإفريقي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الغرور ظهر على لاعبو الأهلي في ضربات الترجيح الغير مضمونة، ولم يكن هناك تعلم من أخطاء الماضي".

وأضاف أمير هشام: "أشك أن يكون كولر درس الزمالك وجوميز، وفشل في معالجة أخطاء نفس بداية الموسم بعد الخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي بالموسم الماضي، وهو ما تكرر أمام الزمالك في السوبر الحالي".

واختتم: "كان هناك حالة من الاستهتار بين لاعبي الأهلي بسبب الثقة الزائدة التي دخلوا بها المباراة، وحتى لو كان الفريق حقق الفوز بركلات الترجيح، لم يكونوا يستحقوا الفوز".