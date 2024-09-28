برشلونة يتأخر أمام أوساسونا في الشوط الأول

الدوري الاسباني

نجح فريق أوساسونا احراز التقدم على نظيره برشلونة، بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "آل سادار" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الليجا.

سجل ثنائية أوساسونا اللاعب أنتي بوديمير في الدقيقة 18 وبراين زاراجوز في الدقيقة 28.

تشكيل برشلونة أمام أوساسونا

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:"

في حراسة المرمى إنياكي بينيا

في خط الدفاع: جول كوندي – سيرجي دومينجيز – باو كوبارسي – جيرارد مارتين

في خط الوسط: بابلو توري – إريك جارسيا – بيدري

في خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – باو فيكتور

وشهد تشكيل برشلونة جلوس لامين جمال ورافينيا على مقاعد البدلاء.

ويحتل برشلونة حاليًا صدارة الدوري الإسباني، بالعلامة الكاملة، برصيد 21 نقطة، في حين أن أوساسونا يمتلك 11 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز السابع في جدول الدوري الإسباني.