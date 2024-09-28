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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الهلال يتقدم على الخلود بثلاثية في الشوط الأول

مالكوم لاعب الهلال
مالكوم لاعب الهلال السعودي

أنهى فريق الهلال الشوط الأول متقدمًا على الخلود بثلاثية دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

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ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام الخلود بالدوري السعودي

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ثلاثي يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام الخلود في دوري روشن

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: كانسيلو - كوليبالي – البليهي - لودي

الوسط: ناصر – سافيتش – سالم الدوسري

الهجوم: مالكوم - ماركوس – ميتروفيتش

سجل كاليدو كوليبالي هدف التقدم للزعيم في الدقيقة 38 ثم أضاف مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يوقع المدافع سالم الدوسري على الهدف الثالث بالوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

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