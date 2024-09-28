الهلال يتقدم على الخلود بثلاثية في الشوط الأول

أنهى فريق الهلال الشوط الأول متقدمًا على الخلود بثلاثية دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: كانسيلو - كوليبالي – البليهي - لودي

الوسط: ناصر – سافيتش – سالم الدوسري

الهجوم: مالكوم - ماركوس – ميتروفيتش

سجل كاليدو كوليبالي هدف التقدم للزعيم في الدقيقة 38 ثم أضاف مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يوقع المدافع سالم الدوسري على الهدف الثالث بالوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.