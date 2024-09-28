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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام الخلود بالدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس، التشكيل الرسمي لمواجهة الخلود، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2024/2025.

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ومن المقرر انطلاق مواجهة الهلال أمام نظيره الخلود في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب الملك عبد الله ببريدة.

جيسوس يعلن تشكيل الهلال أمام الخلود في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، رينان لودي.

خط الوسط: ناصر الدوسري، سيرجي سافيتش، ماركوس ليوناردو.

خط الهجوم: مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري.

الجدير بالذكر أن الهلال يدخل المباراة ولديه 12 نقطة في المركز الأول بجدول الدوري السعودي، بينما يحتل فريق الخلود المركز الحادي عشر ولديه 4 نقاط من الفوز بمواجهة وحيدة والتعادل بأخرى وتلقى هزيمتين.

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