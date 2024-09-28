مع بداية الدراسة.. أحماض أوميجا 3 تطور من مهارات طفلك

إذا كان طفلك يعاني من مشاكل في المدرسة، فقم بتضمين المزيد من أحماض أوميجا 3 الدهنية في نظامه الغذائي وأظهرت الدراسة أنهم يطورون مهارات مثل القراءة والنطق والانتباه.

ويمكن للأطفال الذين واجهوا مشاكل في استيعاب المواد المدرسية الاستفادة من تناول أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، كما أظهرت دراسة جديدة وتوجد هذه الأحماض الدهنية بشكل رئيسي في الأسماك، ولكن يمكن أيضا استهلاكها في شكل مكملات غذائية.

ويؤكد الخبراء على أنه يجب تضمين هذه العناصر الغذائية في النظام الغذائي للأطفال، لأنها جيدة لصحة الدماغ، ولا يتلقى العديد من تلاميذ المدارس هذه الأحماض الدهنية وأظهرت الدراسات السابقة أن انخفاض مستويات أوميجا 3 في الدم يرتبط بمشاكل التعلم، وكذلك الاضطرابات السلوكية.

والآن توصلت دراسة جديدة إلى استنتاج مفاده أن الأحماض الدهنية، من بين أمور أخرى، تطور مهارات مثل الانتباه والنطق والقراءة. سيستفيد الأطفال الذين يعانون من متلازمة نقص الانتباه وفرط النشاط، وكذلك أولئك الذين يواجهون صعوبة في الدراسة في المدرسة، أكثر من استقبالهم.

وهذه هي نتائج التحليل التلوي ل 29 دراسة عشوائية ومراقبة وهذه الاستنتاجات هي اليوم الأكثر موثوقية وعالية الجودة، من وجهة نظر علمية.

ويتكون الدماغ البشري من حوالي 60٪ من الدهون، ولن يكون من التافه افتراض أن مستوى عال من الأحماض الدهنية المفيدة في النظام الغذائي سيكون له تأثير إيجابي على وظائف الدماغ ويؤكد مؤلفو الدراسة أن الأحماض الدهنية لم تسهم فقط في نمو الأداء الأكاديمي، ولكن أيضا قللت من فرط النشاط، وكذلك مستوى العدوان، مما جعل الأطفال أكثر قابلية للإدارة