سوريا تُدين اغتيال حسن نصر الله

أدانت وزارة الخارجية السورية، اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وحمّلت إسرائيل كامل المسؤولية عن عواقبه.



وبحسب "سبوتنيك"، قالت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إن "الجمهورية العربية السورية، إذ تدين بأشد العبارات هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي، وتعرب عن تعازيها للبنان الشقيق، ولكل الأحرار حول العالم باستشهاد قائد المقاومة الوطنية اللبنانية، وتحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن عواقبه الجسيمة.

وأضافت أن "إسرائيل تؤكد من خلال هذا العدوان الدنيء، مرة أخرى، على سمات الغدر والجبن والإرهاب التي نشأ عليها، وانتفاء أي قيم أخلاقية لديه، وهمجية واستهتار بكل المعايير والقوانين الدولية".

وتابعت، "باستشهاد الأمين العام لـ"حزب الله"، خسر كل المناضلين من أجل تحرير الأرض وصون السيادة والاستقلال وحمايتهما، علماً من أعلامهم، وقدوة لهم في النضال ضد المعتدين ومقاومة المحتلين.

وكشف "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".