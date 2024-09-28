لبنان تعلن الحداد 3 أيام على حسن نصر الله

أعلن لبنان السبت، حالة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام، وذلك بعد مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة.



وبحسب" سكاي نيوز عربية"،قالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان: " يعلن الحداد الرسمي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، نكس خلالها الأعلان على سائر الإدرات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب والحدث الأليم.

وخلال اجتماع طارئ للحكومة أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، على دور الجيش اللبناني في حماية لبنان وصون حدوده. ودعا إلى توحيد الصفوف وإلى تسريع انتخاب رئيس للجمهورية.

بدورها، أعلنت إيران السبت، الحداد خمسة أيام غداة اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن نصر الله قتل في الغارات الجوية التي نفّذتها طائرات حربية الجمعة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد حزب الله لاحقا مقتله.