ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز اَرسنال وتعثر السيتي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال في تحقيق الفوز على نظيره ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

تفاصيل فوز تشيلسي على برايتون

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي فوزًا عريضًا على نظيره برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

جاءت رباعية تشيلسي عن طريق نجم الفريق كولر بالمر في الدقائق 21، و28، و31، و41 من عمر الشوط الأول والمباراة.

بينما بينما سجل ثنائية برايتون الثنائي جورجينو روتر في الدقيقة السابعة، وكارلوس بالينا في الدقيقة 34، لتنتهي المباراة بفوز البلوز بنتيجة 4/2.

بهذه النتيجة، يحتل تشيلسي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز الثامن بـ 9 نقاط.

وكان تشيلسي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا

الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، كول بالمر

الهجوم: نوني مادويكي، جادون سانشو، نيكولاس جاكسون.