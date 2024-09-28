خامئني: دماء عباس الموسوي وحسن نصر الله لن يذهبا هدرا

أعلن المرشد الإيراني علي خامئني، الحداد خمسة أيام بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلا عن وسائل إعلام إيرانية.

وتابع أن دماء عباس الموسوي لم تذهب هدرا ودماء حسن نصر الله لن تذهب هدرا أيضا.

وفي إطار آخر، طالب وزير الخارجية "سيد عباس عراقجي"، الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي "حسين ابراهيم طه"، طالب بعقد قمة اسلامية طارئة وعاجلة لهذه المنظمة، على خلفية جريمة الاغتيال الجبانة التي استهدفت الامين العام لحزب الله "الشهيد السيد حسن نصر الله".

واشار عراقجي خلال لقائه في نيويورك اليوم السبت، الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، الى الواجب الذي يثقل عاتق البلدان الاسلامية ولاسيما منظمة التعاون الاسلامية، قبال جريمة اغتيال السيد نصر الله بفعل الكيان الصهيوني، وايضا المجازر التي يقترفها الكيان الغاصب في فلسطين ولبنان اليوم.

القنابل الثقيلة الكاسحة للسواتر

وقال وزير الخارجية : ان الهجوم الذي نفذه الكيان الصهيوني ليلة امس على المناطق المكتضة بالسكان في بيروت، مستخدما القنابل الثقيلة الكاسحة للسواتر، شكّل مثالا واضحا للجرائم بحق الانسانية؛ معربا عن اسفه لتقاعس مجلس الامن الدولي في سياق وضع حد لمجازر الكيان الصهيوني الذي يتلقى دعما شاملا من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

وصرح وزير الخارجية، بان "هذه ليست المرة الاولى التي تفقد المقاومة احد قادتها الشجعان، ولا شك هذا النهج سيستمر بمزيد من القوة والصمود".