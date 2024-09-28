عاجل
سرايا القدس: باغتيال نصر الله العدو ارتكب حماقة لم يحسب تبعاتها المقاومة العراقية تعلن مسؤوليتها عن استهداف تل أبيب
السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إيران تطالب بقمة اسلامية طارئة على خلفية جريمة اغتيال نصر الله

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

طالب وزير الخارجية "سيد عباس عراقجي"،  الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي "حسين ابراهيم طه"، طالب بعقد قمة اسلامية طارئة وعاجلة لهذه المنظمة، على خلفية جريمة الاغتيال الجبانة التي استهدفت الامين العام لحزب الله "الشهيد السيد حسن نصر الله".

 

واشار عراقجي خلال لقائه في نيويورك اليوم السبت، الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، الى الواجب الذي يثقل عاتق البلدان الاسلامية ولاسيما منظمة التعاون الاسلامية، قبال جريمة اغتيال السيد نصر الله بفعل الكيان الصهيوني، وايضا المجازر التي يقترفها الكيان الغاصب في فلسطين ولبنان اليوم.

القنابل الثقيلة الكاسحة للسواتر

وقال وزير الخارجية : ان الهجوم الذي نفذه الكيان الصهيوني ليلة امس على المناطق المكتضة بالسكان في بيروت، مستخدما القنابل الثقيلة الكاسحة للسواتر، شكّل مثالا واضحا للجرائم بحق الانسانية؛ معربا عن اسفه لتقاعس مجلس الامن الدولي في سياق وضع حد لمجازر الكيان الصهيوني الذي يتلقى دعما شاملا من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

 

وصرح وزير الخارجية، بان "هذه ليست المرة الاولى التي تفقد المقاومة احد قادتها الشجعان، ولا شك هذا النهج سيستمر  بمزيد من القوة والصمود".

الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي

من جانبه، تطرق الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، الى الجرائم والاعتداءات المتواصلة للكيان الصهيوني في المنطقة، منددا بها ومنوها الى خطورة الوضع الراهن.

 

واكد ابراهيم طه، خلال اللقاء مع عراقجي في نيويورك اليوم، اكد بانه سيجري مشاورات عاجلة حول مطلب ايران لعقد اجتماع طارئ للمنظمة الاسلامية، مع قادة الدول الاعضاء وسيخذ الاجراءات اللازمة بهذا الشان.

 

مواد متعلقة

رئيس الأركان الإسرائيلي : نصر الله أراد تدمير إسرائيل فقضينا عليه

الجزائر تعلن مناطق شاسعة بؤرة وباء

وكالة ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف عُمان إلى "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة

إطلاق نار كثيف بالضاحية الجنوبية بعد تأكيد مقتل حسن نصر الله

الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثالث

أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية بضغط توقعات زيادة الإمدادات

من هو هاشم صفي الدين المرشح الأبرز لخلافة نصر الله؟

العمل الوطني الفلسطيني: إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة
الجريدة الورقية