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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

تفاصيل اغتيال حسن نصرالله تحت الأرض بـ14 طابقًا

حسن نصر الله
حسن نصر الله

 اغتال الاحتلال الإسرائيلي، زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في هجوم على مقر الحزب، الذي يقع تحت الأرض بـ14 طابقًا، بالضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، مساء أمس الجمعة، بحسب مصادر إسرائيلية.

 

 وأكد جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، مقتل نصر الله رسميًا، وتبعه بساعات بيان من حزب الله باستشهاده، ومقتل علي كركي، قائد المنطقة الجنوبية لحزب الله، وقيادات أخرى من الحرس الثوري الإيراني.

اغتيال حسن نصر الله في عملية النظام الجديد:

 نفذت إسرائيل عملية الاغتيال، التي أطلق عليها اسم "النظام الجديد"، بينما كان كبار ضباط حزب الله في المقر وكانوا يشاركون في تنسيق العمليات ضد إسرائيل، وبدأ الهجوم بعد إسقاط طائرات سلاح الجو 80 قنبلة خارقة للتحصينات من نوع "هايفي هايد" MK84 حيث تزن الواحدة طنًا، بحسب تقرير لـ"هيئة البث الإسرائيلية" وهي قنبلة قادرة على اختراق التحصينات بعمق يراوح ما بين 50 إلى 70 مترًا تحت الأرض، ووصلت إلى المقر الرئيس لـحزب الله الذي يوجد في الطابق 14 تحت الأرض.

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