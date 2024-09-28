خالد الملا : حسن نصر الله لم يطأطأ راسه لبشر حتى لقى ربه

قال رئيس جماعة علماء اهل السنة في العراق الدكتور خالد الملا، إن الامين العام لحزب الله لبنان حسن نصر الله، مات شجاعاً ومقاتلاً ، لم يطأطأ راسه لبشر قطُ حتى لقي ربه شهيداً على طريق الاقصى .

وعزى في استشهاد حسن نصر الله"؛ في منشور له عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، قائلا: اللقاء عند رسول الله (ص)، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وذلك عقب اعلان حزب الله لبنان، عصر اليوم السبت، استشهاد امينه العام "سماحة السيد حسن نصر الله"، اثر غارة نفذها العدو الصهيوني على الضاحية الجنوبية بلبنان.