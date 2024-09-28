مدبولي يشهد احتفالية تسليم جائزة التميز العالمية لمنصة جنوب سيناء

في ختام جولته اليوم بمركز الزوار بمدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية تسليم جائزة التميز العالمية "Esri SAG Award 2024" للمنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، و الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، والدكتور محمد إسماعيل خالد، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والمهندس حاسم حميدة، المدير التنفيذي لشركة إيزري (Esri) العالمية بشمال أفريقيا، والدكتور ماهر استينو، استشاري مشروع تطوير مدينة سانت كاترين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وألقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بأن تكون محافظة جنوب سيناء، هي أول جهة بمصر تفوز بهذه الجائزة العالمية رفيعة المستوي في مجال نظم المعلومات الجغرافية في قطاع الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن الجائزة تهدف لإبراز جهود المؤسسات والشركات التي تستخدم نظم المعلومات الجغرافية لفهم وترجمة البيانات المعقدة، ولمواجهة التحديات المكانية على مستوى العالم.

وأكد المحافظ أن هذه الجائزة تُبرز فلسفة العمل التي أهلت للفوز بها، والأساس التي عملت المحافظة وبنت عليه، والذي تمثل في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورؤيته الحكيمة واهتمامه البالغ ومتابعته المباشرة لاستراتيجية التحول الرقمي لمصر، وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، ونشر ثقافة الحوكمة الرقمية لتحقيق الريادة في منطقتنا العربية وقارتنا الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذا يأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف الجمهورية الجديدة.

وحرص الدكتور خالد مبارك، على التقدم بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، على تشريفه هذه الاحتفالية، وعلى دعمه المستمر لمشروعات التنمية المستدامة، خاصة مشروعات تطوير موقع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، وهو ما يعكسه زيارات رئيس مجلس الوزراء الميدانية المستمرة للمحافظة لمتابعة معدلات التنفيذ، وللمشاركة في مرحلة من أهم مراحل بناء مصر الحديثة.

كما تقدم المحافظ بالشكر للوزراء والمسئولين، الذين يقدمون كل الدعم لتحويل المنطقة المقدسة إلى وجهة سياحية عالمية فريدة، في مجالات السياحة الدينية والبيئية والتاريخية والثقافية، بما ينعكس على تعزيز مكانة مصر بخريطة السياحة العالمية.

وحرص محافظ جنوب سيناء على التقدم بالشكر والتقدير والعرفان للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء السابق، لما بذله من جهد كبير في تنمية المحافظة وتطويرها وتنفيذ المنصة الجغرافية، كما تقدم المحافظ بالشكر لكوادر المحافظة الذين أسهموا في وضع أساس قوي للتحول الرقمي بمحافظة جنوب سيناء، الأمر الذي انعكس علي إدخال تقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية، وتحويل بيانات المحافظة للصورة الجغرافية، وتمكينها من التعامل مع الخرائط التفاعلية، مؤكدا أن هذا التطوير أتاح للمنصة الجغرافية للمحافظة الاسهام في تحقيق العديد من العوائد الإيجابية.

وتقدم الدكتور خالد مبارك، بالشكر والتقدير إلى شركة إيزري العالمية على اختيار محافظة جنوب سيناء، ومنحها جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية، خلال المؤتمر الذي يُعقد سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة العاملة في هذا المجال.

وأكد المحافظ على مواصلة العمل الدؤوب بجد وإخلاص وتفان من أجل رفعة مصرنا الحبيبة وشعبها، وبذل كل الطاقة والجهد لتحقيق رؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية، ومتابعة المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، مشدداً على مواصلة وتكثيف العمل لتعزيز الأداء التنموي والسياحي بمختلف القطاعات بالمحافظة، وزيادة الفرص الاستثمارية، مع التركيز على دعم وتمكين الشباب، وتشجيع مشروعاتهم الناشئة وريادة الأعمال، وإعطاء أقصى اهتمام للانتهاء من تنفيذ مشروعات التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، بما يجعل المدينة وجهة سياحية عالمية.

ومن جانبه، قام المهندس حاسم حميدة، المدير التنفيذي لشركة إيزري (Esri) العالمية بشمال أفريقيا، بإلقاء كلمة تضمنت تهنئة محافظة جنوب سيناء بالفوز بجائزة التميز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية لقطاع الإدارة المحلية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدمي برمجيات شركة إيزري العالمية لنظم المعلومات الجغرافية لعام 2024.

وأشاد المهندس حاسم حميدة، بحرص المحافظة على تطوير أنظمتها من خلال دمج تقنيات نظم المعلومات، وتحويل بيانات المحافظة إلى صيغ جغرافية رقمية، كما أشاد بتمكن محافظة جنوب سيناء من بناء خرائط رقمية تفاعلية، وتدريب الكوادر المتخصصة، مما ساهم في تحقيق إنجازات تقنية متقدمة باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.

و أكد المدير التنفيذي لشركة إيزري أن محافظة جنوب سيناء استطاعت من خلال هذا الإنجاز تحقيق مكانة عالمية بالحصول على هذه الجائزة.

وشهدت الاحتفالية تسليم درع الجائزة للدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، تقديرًا للإنجازات والممارسات المتميزة للمنصة الجغرافية للمحافظة، كما تم تكريم فريق العمل القائم على تنفيذ المنصة وإعداد التقارير الخاصة بها، كما حرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع فريق عمل المنصة.

جدير بالذكر، أن شركة إيزري "Esri"، هي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال برمجيات نظم المعلومات الجغرافية، حيث تقدم حلولًا متكاملة تُمكّن المؤسسات من تحليل وإدارة البيانات الجغرافية، وتأسست الشركة عام 1969، ومنذ ذلك الحين تخدم العديد من المستخدمين لإنشاء خرائط تفاعلية، وتحليل البيانات المكانية، واتخاذ قرارات مبنية على رؤى جغرافية دقيقة، وتغطي خدمات الشركة مجموعة متنوعة من القطاعات، مع التركيز على تعزيز الابتكار في تحليل البيانات الجغرافية، كما تلتزم الشركة بتقديم التعليم والتدريب في هذا المجال.

