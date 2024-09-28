أعلنت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر، أنه تم نقل المرشد الأعلى الإيراني إلى مكان آمن مع تشديد الإجراءات الأمنية، وفقًا لما ذكرته فضائية “ألقاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وفي إطار آخر، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتياله حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني.

وكان جيش الاحتلال استهدف، أمس الجمعة، حسن نصر الله بقصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي إطار أوسع هجوم إسرائيلي على لبنان منذ حرب العام 2006، اغتالت إسرائيل في الآونة الأخيرة عددًا من القادة الميدانيين لحزب الله، بينهم قائد الوحدة الجوية محمد حسين سرور، والقائدان في قوة الرضوان إبراهيم عقيل وأحمد وهبي.

خامنئي: الصهاينة أصغر من أن يلحقوا ضررًا كبيرًا بالبنية القوية لحزب الله:

بعد إعلان جيش الاحتلال اغتيال حسن نصر الله، زعيم المقاومة الإسلامية في لبنان، وجه آية الله خامنئي، قائد الثورة الإسلامية، رسالة حول التطورات الأخيرة في لبنان، وقال في نص رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، إن مقتل الأعزل في لبنان كشف مرة أخرى عن شراسة الصهيوني المسعور أمام الجميع، وأثبت قصر النظر وغباء سياسة قادة النظام الغاصب.

وأضاف في بيانه: أن العصابة الإرهابية الحاكمة للكيان الصهيوني لم تتعلم من حربها الإجرامية التي استمرت لمدة عام في غزة، ولم تفهم أن القتل الجماعي للنساء والأطفال والمدنيين لا يمكن أن يؤثر على البناء الصلب لمنظمة المقاومة ويدمرها.

ولفت: إلى أنهم الآن يمارسون نفس السياسة في لبنان، وعلى الصهاينة أن يعلموا أنهم أصغر من أن يلحقوا ضرراً كبيراً بالبنية القوية لحزب الله في لبنان، وكل قوى المقاومة في المنطقة مع حزب الله وتدعمه.

نائب لبناني: المنطقة أمام متغيرات سياسية وأحداث عسكرية خطيرة قد تصل لمواجهة أشمل:

أكد النائب بالبرلمان اللبناني عبدالرحمن البزري، أن لبنان يعيش الآن حالة حرب مفتوحة، وأصبحت كل المناطق عرضة للاعتداءات الإسرائيلية، مضيفًا أن منطقة الشرق الأوسط أمام متغيرات سياسية حقيقية وأحداث عسكرية خطيرة، ربما تصل إلى مواجهة أشمل.

وقال البزري ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، إن القصف الإسرائيلي لا يميز بين مناطق مدنية وغيرها، مشيرًا إلى أن هذا العدوان لن يكون له رادع سياسي، وبالتالي فإن الرادع الوحيد هو التصعيد المقابل، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التصعيد والتصعيد المقابل وهو دفاع عن النفس مشروع.

وبشأن تحريك الولايات المتحدة لحاملة الطائرات إلى الشرق الأوسط، والدفع بنحو 40 ألف جندي للمنطقة، أضاف البزري، "للإسف كل التحركات الأمريكية تهدف إلى حماية إسرائيل وهذه التموضعات تخص حماية هذا الكيان"، مؤكدًا أن هناك جغرافيا سياسية جديدة لمستقبل المنطقة يفرضها التصعيد العسكري في غزة ولبنان".

ويشهد لبنان، منذ أمس الجمعة، تصعيدًا عسكريًا خطيرًا مع تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق واسعة في الجنوب والبقاع، امتدادًا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان، فيما وصف مراقبون الغارات الإسرائيلية الأخيرة، بأنها الأعنف منذ بداية التصعيد العسكري مطلع الأسبوع الماضي.