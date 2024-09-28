"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد يحيى شاهين
أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنان يحيى شاهين.
ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الفنان يحيى شاهين، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.
أهم المحطات في حياة الفنان يحيى شاهين
- بدت عليه موهبة التمثيل في مدرسة عابدين الابتدائية.
- ثم التحق بمدرسة العباسية الصناعية، نال دبلوم الفنون التطبيقية في قسم النسيج في عام 1933.
- اكتشفه بشارة واكيم، ولكنه عمل موظفًا في المحلة وقتها.
- ثم انضم بعد ذلك إلى الفرقة القومية للمسرح وعمل مع فاطمة رشدي في مسرحها ولمع في مسرحية "مجنون ليلى".
- ظل يعمل بين السينما والمسرح.
- تفرغ للسينما في عام 1946 بعد أن توقف عن العمل في مسرحية "مرتفعات ويذرنج".
- قدم أدوار متعددة ثم قام بإنتاج بعض الأفلام في شركته.
- حصل على العديد من الجوائز عن أفلامه، منها : "جعلوني مجرمًا، نساء في حياتي، ارحم دموعي".
- لمع في ثلاثية نجيب محفوظ في شخصية "سي السيد" التي أخرجها حسن الإمام.