سقوط أخطر عصابة لتزوير المحررات وتقليد الأختام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسجلين خطر، لقيامها بالنصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال تزويرهما للمحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إنشائهما العديد من الصفحات الإلكترونية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة ، القليوبية" )، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فـى #تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إنشائهما العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية بمواقع التواصل الإجتماعى تحمل أسماء شركات تجارية وهمية تعمل فى مجال الأجهزة الكهربائية والإعلان من خلالها عن توافر أجهزة بأسعار مخفضة وعقب الإيقاع بضحاياهما يقومان بإرسال صور ضوئية لهم لمستندات "مزورة" بقصد إدخال الغش والتدليس عليهم ، ومطالبتهم للمجنى عليهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما .. وعثر بحوزتهما على (عدد 5 هواتف محمولة – عدد 30 شريحة هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

