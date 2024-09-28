السبت 28 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شرق تل أبيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي صفارات الإنذار في المستوطنات الواقعة في شرق تل أبيب، وأشار جيش الاحتلال إلى رصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان على الجليل الأعلى، تم اعتراض بعضها.

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جيش الاحتلال

وأفادت القناة "نقلًا عن جيش الاحتلال، برصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان على الجليل الأعلى، تم اعتراض بعضها، كما نقلت القاهرة الإخبارية مشاهد حية تظهر تصاعد أعمدة الدخان من الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة.

طائرات الاحتلال

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، بشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي- للمرة الأولى- غارة على بلدة بحمدون الجبلية التي تقع في محافظة جبل لبنان.

 

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