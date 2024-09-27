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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أنصار الله: استهدفنا تل أبيب وعسقلان بصاروخ فلسطين2 وطائرة يافا المسيرة

متحدث الحوثيين العميد
متحدث الحوثيين العميد يحي سريع قاسم

أعلن متحدث جماعة أنصار الله اليمنية “الحوثيين” العميد يحي سريع قاسم، أن القوات اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا عمق الكيان الصهيوني في تل أبيب وعسقلان المحتلتين بصاروخ فلسطين2 وطائرة يافا المسيرة. 

القوات اليمنية تستهدف هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في تل أبيب

وقال متحدث أنصار الله في بيان قبل قليل: انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ودعماً وإسناداً للمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانيةِ وفي إطارِ المرحلةِ الخامسة، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليةً عسكريةً استهدفت من خلالِها هدفاً عسكرياً تابعاً للعدوِّ الإسرائيلي في منطقةِ يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ نوع "فلسطين2" واستهدفتْ كذلك هدفاً حيوياً في منطقةِ "عسقلان" المحتلةِ بطائرةٍ مسيرةٍ نوع "يافا".

 

سوفَ تنفذُ المزيدَ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ

وأضاف: وقد حققتِ العمليتانِ أهدافَهما بنجاح، وأنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ سوفَ تنفذُ المزيدَ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ انتصاراً لدماءِ إخوانِنا في فلسطينَ وانتصاراً لدماءِ إخوانِنا في لبنانَ وأنها بعونِ اللهِ تعالى لن تتوقفَ عن عملياتِ الإسنادِ العسكريِّ خلالَ الأيامِ المقبلةِ حتى يتوقفَ العدوانُ الإسرائيليُّ على غزةَ وكذلك على لبنانَ.

 

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