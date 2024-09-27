أديبايور يحتفل مع لاعبي الزمالك بالسوبر الأفريقي من داخل الملعب

احتفل الأسطورة التوجولية إيمانويل أديبايور مع لاعبي الزمالك بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي من داخل أرضية الملعب.

ويعد أديبايور من أساطير الكرة الأفريقية حيث لعب مع عدة أندية عالمية أبرزها أرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد وتوتنهام.

نجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، في المباراة المقامة الآن على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض بنهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

جاء الهدف من ركلة جزاء عن طريق النجم وسام أبو علي في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل عنيف من اللاعب حمزة المثلوثي على قدم أكرم توفيق.

وأدرك ناصر منسي هدف التعادل في الدقيقة 77 من عمر المباراة من تسديدة أرضية على إثر عرضية متقنة من عمر جابر.