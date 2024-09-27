الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة على جانب الطريق بالإسماعيلية

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف تفاصيل قيام مجهولين مستقلين سيارة ربع نقل بإلقاء جثمان أحد الأشخاص على جانب الطريق في محافظة الإسماعيلية. 

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بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطارًا من مركز شرطة الإسماعيلية بتلقيهم بلاغًا بقيام مجهولين مستقلين سيارة ربع نقل بإلقاء جثمان أحد الأشخاص على جانب الطريق بدائرة المركز.


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص أمكن تحديد المتوفى (سائق - مقيم بمحافظة الشرقية ) وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أنه كان بصحبة (5 أشخاص – مقيمين بمحافظة الشرقية) حال قيامهم بالتنقيب عن الأثار بمنزل أحدهم.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتبين وجود حفرة داخل حوش المنزل وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر – السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) وأقروا بأنه حال تواجد المتوفى داخل الحفرة أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار إنهالت عليه الرمال فقاموا بإنتشال جثمانه وإلقائه بمكان العثور عليه وفروا هاربين.


 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الورقية