الداخلية تضبط تاجري العملة والنقد الأجنبي في بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على شخصين ببنى سويف لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزييف العملات المحلية وترويجها.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالإشتراك مع مديرية أمن بنى سويف قيام (مندوب مبيعات ، عاطل " لهما معلومات جنائية"- مقيمان ببنى سويف) بتزييف العملات المحلية تمهيداً لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عملات محلية "مزيفة" - 2ماكينة طباعة وتصوير ألوان – جهاز كمبيوتر "لاب توب" – سلاح أبيض – 2 فلاش ميمورى بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزييف العملات المحلية والأجنبية وترويجها.